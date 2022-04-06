Гаджимурадов: судья испугался ставить пенальти в ворота ЦСКА. Его что, расстреляют?

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Возможно, пенальти в наши ворота был назначен правильно. Но и через две минуты в ворота ЦСКА — тоже чистейшая «точка». И я не понимаю: мы на последнем месте находились до этого матча, провели уже четыре игры и чуть ли не в каждой — одиннадцатиметровый в наши ворота. И потом каждые 11 метров признают сомнительными. Когда нам ставят «точку» в игре с «Краснодаром», то говорят: «Каждое касание — это пенальти». А тут с ЦСКА говорят: «Лёгкое касание — не пенальти». Какие-то двойные стандарты.
Мне кажется, судья просто испугался ставить пенальти. Испугался, и всё. Не хочу что-то лишнее говорить, потому что эмоции чуть зашкаливают. Я думаю, мы должны были выигрывать у ЦСКА.
Стычка между игроками произошла из-за неназначенного пенальти? Да-да, конечно. А как ещё, когда ты в одну сторону ставишь одиннадцатиметровые, а в другую не даёшь аналогичные «точки»? Мне вообще это непонятно. Да, ЦСКА. Ну и что? Уже какую игру в нашу сторону ставят пенальти. Давайте и нам иногда пробить! Думают, в нашу сторону можно ставить, а в сторону ЦСКА… Их что, расстреляют после игры? Мне кажется, что стоило пенальти поставить и эта игра была бы наша», — цитирует Гаджимурадова издание «Известия».
- 6 апреля 2022
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