«Кубань» и «Томь» сыграли вничью в матче ФНЛ, «Ротор» победил «КАМАЗ»
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Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Кубань» в Краснодаре в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» принимала «Томь». Команды сыграли вничью – 2:2.
На 47-й минуте счёт открыл защитник гостей Сергей Зуйков. На 61-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Кубани» Азамат Гурфов. Через девять минут Гурфов оформил дубль. На 90-й минуте счёт сравнял хавбек «Томи» Александр Ставпец.
После 31 сыгранного тура «Томь» располагается на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 38 очков. «Кубань» (34) – на 15-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.
В других матчах ФНЛ липецкий «Металлург» обыграл ивановский «Текстильщик» (2:1), а волгоградский «Ротор» обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счётом 2:0.
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
2 : 2
Томь
Томск
0:1 Зуйков – 47' 1:1 Гурфов – 61' 2:1 Гурфов – 72' 2:2 Ставпец – 90'
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 18:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 2
Металлург Лп
Липецк
1:0 Шлёнкин – 32' 1:1 Арустамян – 61' 1:2 Овчинников – 65'
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