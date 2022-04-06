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«Кубань» и «Томь» сыграли вничью в матче ФНЛ, «Ротор» победил «КАМАЗ»

«Кубань» и «Томь» сыграли вничью в матче ФНЛ, «Ротор» победил «КАМАЗ»
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Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Кубань» в Краснодаре в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» принимала «Томь». Команды сыграли вничью – 2:2.

На 47-й минуте счёт открыл защитник гостей Сергей Зуйков. На 61-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Кубани» Азамат Гурфов. Через девять минут Гурфов оформил дубль. На 90-й минуте счёт сравнял хавбек «Томи» Александр Ставпец.

После 31 сыгранного тура «Томь» располагается на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 38 очков. «Кубань» (34) – на 15-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.

В других матчах ФНЛ липецкий «Металлург» обыграл ивановский «Текстильщик» (2:1), а волгоградский «Ротор» обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счётом 2:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 19:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
2 : 2
Томь
Томск
0:1 Зуйков – 47'   1:1 Гурфов – 61'   2:1 Гурфов – 72'   2:2 Ставпец – 90'
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 18:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 2
Металлург Лп
Липецк
1:0 Шлёнкин – 32'   1:1 Арустамян – 61'   1:2 Овчинников – 65'
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Минаев – 13'   0:2 Улад Омар – 76' (пен)
Удаления: нет / Кипиани – 85'
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