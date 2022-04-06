«Кубань» и «Томь» сыграли вничью в матче ФНЛ, «Ротор» победил «КАМАЗ»

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Кубань» в Краснодаре в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Кубань» принимала «Томь». Команды сыграли вничью – 2:2.



На 47-й минуте счёт открыл защитник гостей Сергей Зуйков. На 61-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Кубани» Азамат Гурфов. Через девять минут Гурфов оформил дубль. На 90-й минуте счёт сравнял хавбек «Томи» Александр Ставпец.



После 31 сыгранного тура «Томь» располагается на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 38 очков. «Кубань» (34) – на 15-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Оренбург», у него 65 очков.



В других матчах ФНЛ липецкий «Металлург» обыграл ивановский «Текстильщик» (2:1), а волгоградский «Ротор» обыграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счётом 2:0.