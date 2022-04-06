Андрей Кобелев: отстранение судей — нормальная практика. Из-за их ошибок страдают клубы

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поддержал отстранение судей Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее сегодня стало известно об отстранении трёх арбитров.

«Судьям нужно больше времени уделять своим результатам. Ошибки бывают у всех… Только когда ошибки влияют на результат, то, конечно же, это должно наказываться. Отстранение — нормальная практика. Из-за ошибок страдают клубы.



Откуда брать новых людей? Мы видели, что в прошлом сезоне судей отстраняют, а их становится всё больше и больше. Тем более сейчас используют VAR: нужны лишние судьи, которые будут сидеть за монитором», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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