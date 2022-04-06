Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» — «Бавария»: хозяева открыли счёт на 8-й минуте

«Вильярреал» — «Бавария»: хозяева открыли счёт на 8-й минуте
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, на стадионе Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» принимает «Баварию».

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий хозяев Арно Груневелд, ему ассистировал Даниэль Парехо.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Бавария».

Игру обслуживает британская бригада арбитров, которую возглавит Энтони Тейлор. Помогают ему Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022