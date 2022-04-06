«Вильярреал» — «Бавария»: хозяева открыли счёт на 8-й минуте

Сегодня, 6 апреля, на стадионе Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» принимает «Баварию».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий хозяев Арно Груневелд, ему ассистировал Даниэль Парехо.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Бавария».
Игру обслуживает британская бригада арбитров, которую возглавит Энтони Тейлор. Помогают ему Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).
- 6 апреля 2022
-
23:05
-
22:52
-
22:40
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:39
-
21:35
-
21:25
-
21:24
-
21:19
-
21:05
-
21:04
-
20:56
-
20:43
-
20:30
-
20:18
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:04
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:27
-
19:27
-
19:17
-
19:04
-
18:54
-
18:34
-
18:28