«Вильярреал» — «Бавария»: хозяева открыли счёт на 8-й минуте

Сегодня, 6 апреля, на стадионе Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» принимает «Баварию».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился нападающий хозяев Арно Груневелд, ему ассистировал Даниэль Парехо.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Бавария».



Игру обслуживает британская бригада арбитров, которую возглавит Энтони Тейлор. Помогают ему Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос.



Напомним, на стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).