«Челси» — «Реал»: Бензема открыл счёт в игре
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Сегодня, 6 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Челси» с «Реалом», команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).
Карим Бензема открыл счёт в игре. Винисиус Жуниор и Бензема разыграли стеночку на грани офсайда, бразилец, получив обратный пас, слева ворвался в штрафную и выполнил подачу в центр, откуда Карим головой направил мяч под перекладину.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Челси» — «Реал».
Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
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