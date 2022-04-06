Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче перенесённого 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0).
«Впечатление о матче? Больше нервов, чем удовольствия. Первый тайм понравился немного больше, чем второй. Незабитый пенальти чуть-чуть надломил настрой. Во второй половине игры выдержали нагрузку. Все ребята – молодцы.
Было ли проще от того, что сегодня была другая игра по стилистике? Сегодня оборонялись больше, чем в прошлом матче. Эти игры нельзя сравнивать.
С чем связано чередование нападающих в составе? По ряду причин. Это связано с соперником и с задачами, которые ставятся на матч», — цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».
«Крылья Советов» в 22 матчах набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (25) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
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