Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 36 голов в 36 матчах нынешнего сезона

34-летний нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (перерыв, счёт 2:1).
Таким образом, француз забил 36 голов в 36 играх нынешнего сезона за «Королевский клуб». Нападающий 24 раза отличился в испанской Примере, забил 10 мячей в Лиге чемпионов и два — в Суперкубке Испании.
Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года, куда перешёл из «Лиона» за € 35 млн. Контракт французского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
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