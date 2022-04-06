Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 36 голов в 36 матчах нынешнего сезона

34-летний нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (перерыв, счёт 2:1).



Таким образом, француз забил 36 голов в 36 играх нынешнего сезона за «Королевский клуб». Нападающий 24 раза отличился в испанской Примере, забил 10 мячей в Лиге чемпионов и два — в Суперкубке Испании.



Карим Бензема выступает за «Реал» с 2009 года, куда перешёл из «Лиона» за € 35 млн. Контракт французского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года.



Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

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