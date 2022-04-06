Торрес: похитил бы Дембеле, чтобы сохранить его в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес высказался о партнёре по команде форварде Усмане Дембеле.
«Я бы похитил Дембеле ради того, чтобы сохранить его в «Барселоне». Это хороший клуб, один из лучших в мире.
Но есть вещи, которые нас не касаются. Какое бы решение он ни принял, я желаю Усману всего самого лучшего», — цитирует Торреса Marca.
24-летний Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за € 140 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, дважды отличившись и отдав 10 результативных передач.
Соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона. Если стороны не продлят его, то французский игрок покинет команду на правах свободного агента.
Видеообзор матча 30-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья»:
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