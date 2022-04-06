Милитао пропустит ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «Челси» из-за перебора жёлтых карточек
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Защитник «Реала» Эдер Милитао пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».
На 14-й минуте бразильский футболист сфолил на полузащитнике синих Кае Хаверце, после чего арбитр встречи Клеман Тюрпен показал игроку «Реала» жёлтую карточку. Из-за перебора предупреждений Милитао пропустит ответную игру с лондонцами.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Челси» — «Реал». Заканчивается второй тайм, счёт 3:1 в пользу «сливочных».
Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
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