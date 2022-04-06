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«Реал» обыграл «Челси» благодаря хет-трику Бензема

«Реал» обыграл «Челси» благодаря хет-трику Бензема
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Сегодня, 6 апреля, проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Челси» и «Реалом», противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу мадридцев.

Карим Бензема открыл счёт в игре на 21-й минуте. Винисиус Жуниор и Бензема разыграли стеночку на грани офсайда, бразилец, получив обратный пас, слева ворвался в штрафную и выполнил подачу в центр, откуда Карим головой направил мяч под перекладину. Через 3 минуты Лука Модрич в касание совершил кросс в штрафную «Челси», откуда Бензема головой пробил под дальнюю штангу, а Эдуард Менди не смог дотянуться до мяча.

За 5 минут до конца первого тайма Кай Хаверц сократил отставание хозяев. В позиционной атаке Жоржиньо совершил обводящую подачу в штрафную, а Хаверц набежал и головой отправил мяч в сетку ворот. К 46-й минуте Карим Бензема оформил хет-трик. Эдуард Менди сыграл по мячу за пределами штрафной, но пас на Антонио Рюдигера перехватил Бензема, после чего Карим поразил пустые ворота. Ранее Бензема оформил дубль за 3 минуты.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Челси» — «Реал».

Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
06 апреля 2022, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Бензема – 21'   0:2 Бензема – 24'   1:2 Хаверц – 40'   1:3 Бензема – 46'
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