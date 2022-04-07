Карим Бензема прокомментировал победу в матче 1/4 финала ЛЧ с «Челси»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1). В этой игре француз оформил хет-трик.



«Такие ночи, как сегодняшняя и когда мы играли с «ПСЖ», волшебны. Всё прошло отлично, мы прекрасно играли с первой минуты. Мы в порядке, будем биться до конца. Хорошо, что «Реал» в таком состоянии.



Хет-трик очень важен, я особенно доволен третьим мячом, потому что тогда думал о нереализованном моменте.



Анчелотти — один из лучших тренеров мира, мы очень доверяем ему. Впереди ещё один матч, мы сделаем всё ради успеха», — цитирует Бензема Marca.



Напомним, на стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2). Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).