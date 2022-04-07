Карло Анчелотти рассказал о причинах успеха «Реала» в игре с «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).
«Мы неплохо отрабатывали в обороне и совершали контрвыпады. Я думаю, что нас успех состоялся из-за того, что защитники выполнили свои задачи, а Бензема и Винисиус создали опасные моменты. Мы думали, что Аспиликуэта будет играть слева. Чтобы остановить его, Вальверде иногда играл по нему персонально. Могло показаться, что у соперника было 5 игроков в обороне, но на самом деле Аспиликуэта остался сзади, а Вальверде играл на позиции вингера», — цитирует наставника BT Sport.
Мадридцы одержали победу благодаря хет-трику Карима Бензема. Француз открыл счёт в игре на 21-й минуте. Через 3 минуты он оформил дубль. К 46-й минуте в его активе было 3 забитых гола. Таким образом, «сливочные» выиграли 7 из 8 последних матчей.
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