Карло Анчелотти рассказал о причинах успеха «Реала» в игре с «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в первом четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).

«Мы неплохо отрабатывали в обороне и совершали контрвыпады. Я думаю, что нас успех состоялся из-за того, что защитники выполнили свои задачи, а Бензема и Винисиус создали опасные моменты. Мы думали, что Аспиликуэта будет играть слева. Чтобы остановить его, Вальверде иногда играл по нему персонально. Могло показаться, что у соперника было 5 игроков в обороне, но на самом деле Аспиликуэта остался сзади, а Вальверде играл на позиции вингера», — цитирует наставника BT Sport.

Мадридцы одержали победу благодаря хет-трику Карима Бензема. Француз открыл счёт в игре на 21-й минуте. Через 3 минуты он оформил дубль. К 46-й минуте в его активе было 3 забитых гола. Таким образом, «сливочные» выиграли 7 из 8 последних матчей.