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Тухель высказался о поражении «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»

Тухель высказался о поражении «Челси» в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Реалом»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Тяжёлое поражение. Один из худших первых таймов на «Стэмфорд Бридж» за то время, что я здесь работаю. Первый тайм был далёк от наших стандартов, поэтому, возможно, нам не стоит жаловаться из-за поражения.

Нам нужно вернуться на свой уровень. Первый тайм — это повторение второго тайма матча с «Брентфордом» (1:4). Нужно подготовиться к субботней игре, а не думать о поездке на «Бернабеу».

Мы говорили обо всём этом пять дней назад. За пять дней у нас семь пропущенных голов. Ничего не изменилось, тревожная ситуация», — цитирует Тухеля Football.London.

Напомним, ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

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