Парехо: сегодня «Вильярреал» был значительно лучше «Баварии»

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо прокомментировал победу команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:0).



«Это была прекрасная игра. Мы хорошо атаковали, а «Бавария» редко создавала голевые моменты. Мы обыграли одну из лучших команд мира. На самом деле сегодня мы были значительно лучше, чем они. Команда действительно отлично поработала, чтобы подготовиться к ним. Мы хорошо разобрались во всём. Мы были амбициозны, играли на победу. Думаю, что это первое поражение «Баварии» в Европе в этом сезоне», — цитирует Парехо официальный сайт УЕФА.

Ответная игра между командами состоится в Мюнхене 12 апреля.

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