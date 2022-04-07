Парехо: сегодня «Вильярреал» был значительно лучше «Баварии»
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Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо прокомментировал победу команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:0).
«Это была прекрасная игра. Мы хорошо атаковали, а «Бавария» редко создавала голевые моменты. Мы обыграли одну из лучших команд мира. На самом деле сегодня мы были значительно лучше, чем они. Команда действительно отлично поработала, чтобы подготовиться к ним. Мы хорошо разобрались во всём. Мы были амбициозны, играли на победу. Думаю, что это первое поражение «Баварии» в Европе в этом сезоне», — цитирует Парехо официальный сайт УЕФА.
Ответная игра между командами состоится в Мюнхене 12 апреля.
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