Мюллер о поражении в матче с «Вильярреалом»: мы знаем, что всё могло быть намного хуже

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси». Встреча прошла на стадионе Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Мы принимаем результат. Мы знаем, что всё могло быть намного хуже. Мы должны отдать должное нашим соперникам. Теперь нам нужно нанести ответный удар в ответном матче», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Победный гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличился нападающий хозяев Арно Груневелд, ему ассистировал Даниэль Парехо.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

Напомним, в 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).