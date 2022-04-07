Киммих — о поражении в матче с «Вильярреалом»: в первом тайме «Баварии» не было на поле
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (0:1).
«В первом тайме нас вообще не было на поле. После перерыва мы стали больше рисковать, а затем всё вышло из-под контроля. Нам нужно быть честными и признать, что это ещё хорошо, что мы уезжаем из Испании, проиграв лишь 0:1», — цитирует Киммиха официальный сайт УЕФА.
Единственный гол в этом матче на восьмой минуте забил нападающий хозяев Арно Груневелд, которому ассистировал Даниэль Парехо.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).
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