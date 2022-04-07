Унаи Эмери высказался о победе «Вильярреала» в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Вильярреал» Унаи Эмери прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча прошла на стадионе Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Профессионализм жизненно важен, да. Но футбол — это сентиментальность. Так что я очень горжусь тем, что сделал наших фанатов такими счастливыми сегодня вечером. Моя команда очень конкурентоспособна. Мы собираем множество прекрасных воспоминаний и событий в этом сезоне и в прошлом. Сегодня они были практически идеальными. На следующей неделе нам нужно сделать еще один шаг вперед, нам нужно требовать от себя еще большего», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).
- 7 апреля 2022
-
02:09
-
02:07
-
01:47
-
01:44
-
01:29
-
01:25
-
01:12
-
01:12
-
01:01
-
00:56
-
00:51
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:24
-
00:24
-
00:17
- 6 апреля 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:05
-
22:52
-
22:40
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:39
-
21:35