Унаи Эмери высказался о победе «Вильярреала» в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Вильярреал» Унаи Эмери прокомментировал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча прошла на стадионе Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Профессионализм жизненно важен, да. Но футбол — это сентиментальность. Так что я очень горжусь тем, что сделал наших фанатов такими счастливыми сегодня вечером. Моя команда очень конкурентоспособна. Мы собираем множество прекрасных воспоминаний и событий в этом сезоне и в прошлом. Сегодня они были практически идеальными. На следующей неделе нам нужно сделать еще один шаг вперед, нам нужно требовать от себя еще большего», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).