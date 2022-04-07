Фердинанд — о Бензема: он лучший нападающий в мире

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема после матча 1/4 финала Лиги чемпионов c «Челси» (3:1).

«Я с большим удовольствием наблюдал за Бензема в этой игре. А какой был удар, приведший ко второму голу. Он лишь позволил мячу попасть в голову и направил его у угол. Он лучший нападающий в мире. Бензема другого уровня. Я буду очень удивлён, если его имя не выгравируют на «Золотом мяче», — цитирует Фердинанда официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

В этой игре Бензема оформил хет-трик. У «Челси» единственный мяч забил Кай Хаверц. Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».