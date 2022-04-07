Фердинанд — о Бензема: он лучший нападающий в мире

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема после матча 1/4 финала Лиги чемпионов c «Челси» (3:1).
«Я с большим удовольствием наблюдал за Бензема в этой игре. А какой был удар, приведший ко второму голу. Он лишь позволил мячу попасть в голову и направил его у угол. Он лучший нападающий в мире. Бензема другого уровня. Я буду очень удивлён, если его имя не выгравируют на «Золотом мяче», — цитирует Фердинанда официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
В этой игре Бензема оформил хет-трик. У «Челси» единственный мяч забил Кай Хаверц. Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 7 апреля 2022
-
02:09
-
02:07
-
01:47
-
01:44
-
01:29
-
01:25
-
01:12
-
01:12
-
01:01
-
00:56
-
00:51
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:34
-
00:24
-
00:24
-
00:17
- 6 апреля 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:05
-
22:52
-
22:40
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:39
-
21:35