«Реал» посвятил пост Бензема, который оформил хет-трик в матче с «Челси»

«Реал» опубликовал пост, который посвящён нападающему Кариму Бензема. Напомним, в первом четвертьфинальном матча Лиги чемпионов с «Челси» Бензема оформил хет-трик. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Имя — Карим Бензема. Возраст — 34 года. Род занятий — лучшая «девятка» в мире», – написано в «твиттере» «Реала».

Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Напомним, в 1/8 финала «Челси» по сумме двух игр обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Челси», который в финале прошлого года обыграл «Манчестер Сити».