Джо Коул: вся проделанная работа Тухеля в перерыве пошла насмарку

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал поражение лондонской команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от «Реала» (1:3).
«Ключевое значение в этом противостоянии будет иметь то, кто забьёт следующим. К игре «Челси» есть большие вопросы. За индивидуальные ошибки критиковать не имеет смысла. Борьба ещё не закончена. На протяжении последних 18 месяцев Менди и Рюдигер демонстрировали в «Челси» потрясающий уровень футбола, но именно они ошиблись в эпизоде, который привёл в третьему пропущенному голу. Вся проделанная работа Тухеля в перерыве пошла насмарку. Они могли сыграть проще», — цитирует Коула официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Ответный четвертьфинальный матч состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).
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