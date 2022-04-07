Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам четырёх прошедших встреч 1/4 финала Лиги чемпионов определились кандидаты на звание лучшего игрока недели. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.



Так, в числе номинантов оказались форвард «Ливерпуля» Луис Диас, отметившийся голом и передачей в матче с «Бенфикой» (3:1), Кевин Де Брёйне, забивший единственный мяч в игре с «Атлетико» (1:0), а также оформивший хет-трик в ворота лондонского «Челси» нападающий «Реала» Карим Бензема и полузащитник «Вильярреала» Джовани Ло Чельсо.

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

На следующей неделе пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. 12 апреля «Реал» примет «Челси», а «Бавария» сыграет с «Вильярреалом». 13 апреля «Ливерпуль» встретится с «Бенфикой», а «Атлетико» с «Манчестер Сити».



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