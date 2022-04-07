Чалханоглу — о голе в ворота «Ювентуса»: это был самый важный пенальти в моей карьере

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал забитый пенальти в ворота «Ювентуса» (1:0) в матче 31-го тура Серии А.



«Это был самый важный пенальти в моей карьере. Я был абсолютно уверен в себе. После первой ошибки я знал, что могу доверять своему удару. Я знал, что забью. Это была решающая игра для нас. Я хочу остаться в «Интере». Моя мечта — выиграть что-то с этой командой», — цитирует Чалханоглу CalcioNews24 со ссылкой на Sport Mediaset.



Напомним, «Интер» одержал минимальную победу со счётом 1:0, сохранив третье место в чемпионате Италии. После 30 матчей на счету миланского клуба 63 очка. «Ювентус» (31) находится на четвёртой позиции. В активе туринцев 59 баллов.



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