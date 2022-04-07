Гасперини высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с немецким клубом «РБ Лейпциг».



«Мы готовы к матчу с командой, которая сейчас показывает отличный футбол. Чем дальше ты проходишь по сетке, тем становится всё сложнее, но мы хотим показать свой максимум. Начало сезона у них получилось плохим, но сейчас они выглядят очень хорошо. Они уже близки к «Байеру» в чемпионате. У них большие амбиции. Я уверен, что стадион будет заполнен болельщиками, которые будут поддерживать свою команду с большим энтузиазмом. Тедеско проделывает отличную работу», — цитирует Гасперини CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sports.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА «Лейпциг» — «Аталанта» состоится 7 апреля на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Начало встречи — в 19:45 мск.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».