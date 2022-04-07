Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре признали, что эксплуатировали рабочих

Организаторы чемпионата мира по футболу, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года в Катаре, признали, что рабочие подвергались эксплуатации во время работы по контракту на подготовительные турниры ФИФА в странах Персидского залива, сообщает AP News.
Объявление нарушений последовало после расследования, в котором говорилось, что охранников заставляли трудиться в отклоняющихся от нормальных условиях: они работали больше максимально установленных 60 часов в неделю и не имели выходных в течение месяцев и даже лет. «Три компании были признаны несоответствующими требованиям в ряде областей», — говорится в заявлении организаторов чемпионата мира по футболу в Катаре.
Катар не предоставил никаких подробностей о злоупотреблениях, связанных с организациями, работавшими на клубном чемпионате мира и Кубке арабских государств в 2021 году. Организаторы чемпионата мира по футболу ранее заявляли, что с 2014 года — через четыре года после того, как ФИФА предоставила Катару право на проведение турнира — в стране были введены меры для защиты здоровья и безопасности.
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