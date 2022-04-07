Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о сложностях работы в ФНЛ-2.



«Самое тяжёлое в работе в ФНЛ-2 – условия и поля. Хотя есть стадионы, где всё неплохо – во Владимире вот хорошее поле, «Сапсан Арена» – понятное дело. В Муроме вот не очень, но там люди заинтересованы в замене газона. Переезды на автобусе – это тоже непросто, но я к такому был готов. Самый дальний выезд у нас – шесть часов до Нижнего Новгорода. Повезло, что не было выездов в Питер, а то пришлось бы часов 15 ехать.



Что касается судейства, то работают молодые арбитры. Бывает, что 20-летние судят. Есть нормальные, есть те, кто начинает себя показывать: пустой стадион и слышишь только его. Я ему в перерыве говорю: «Чего ты орёшь-то? Дай карточку. Судья хорошо проводит матч, когда молчит». Он так хорошо провёл, что поставил нам пенальти (улыбается). Хотя им действительно тяжело без VAR», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».