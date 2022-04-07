Клопп: победа в матче с «Сити» не будет означать, что борьба за чемпионство прекратится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» и борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.
«Если мы победим «Сити», что будет достаточно сложно сделать, я думаю, никто не подумает, что борьба за чемпионство прекратится. Все знают о важности следующей игры, но после неё будут и другие матчи, в том числе в Премьер-лиге», — приводит слова Клоппа Reuters.
Напомним, встреча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в 32-ом туре английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 10 апреля, в 18:30 мск на стадионе «Этихад» в Манчестере. На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка, и отстаёт от лидера чемпионата — «Манчестер Сити» (73) — на один балл.
- 7 апреля 2022
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