Клопп: победа в матче с «Сити» не будет означать, что борьба за чемпионство прекратится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» и борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Если мы победим «Сити», что будет достаточно сложно сделать, я думаю, никто не подумает, что борьба за чемпионство прекратится. Все знают о важности следующей игры, но после неё будут и другие матчи, в том числе в Премьер-лиге», — приводит слова Клоппа Reuters.

Напомним, встреча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» в 32-ом туре английской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 10 апреля, в 18:30 мск на стадионе «Этихад» в Манчестере. На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка, и отстаёт от лидера чемпионата — «Манчестер Сити» (73) — на один балл.