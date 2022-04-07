Евсеев: теперь ставлю атакующий футбол, но вы же об этом не напишете

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, какой футбол он ставит в своём новом клубе.



«В РПЛ то два иностранца, то двенадцать. Мостовой интересную фразу сказал: «Где были все иностранцы, когда у России не было денег?». А так, любой клуб, в том числе «Краснодар», выставляет свои требования к тренеру. Это их право абсолютно. Я могу только своей работой что-то доказывать.



За мной закрепилась слава тренера, который играет в оборонительный футбол. Несправедливо ли это? Хорошо, я ставил оборонительный футбол в «Уфе». Теперь ставлю атакующий в «Шиннике», но вы же об этом не напишете. ФНЛ-2 никому не интересна. Хотя всё начинается именно оттуда», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».