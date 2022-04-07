Комличенко: «Ростов» занимает не своё место в турнирной таблице РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался после победы своей команды в перенесённом матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).
«Набрали важные три очка. Ситуация в таблице такая, что нужно стараться побеждать в каждом матче. Конечно, от своего гола очень хорошие эмоции, но самое главное, что мы одержали победу. Мы должны подниматься по турнирной таблице, занимаем не свое место», — приводит слова Комличенко ТАСС.
«Крылья Советов» в 23 матчах набрали 32 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (25) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
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