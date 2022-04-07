Евсеев: почему ушёл из агентов? Оттолкнуло общение с руководителями клубов

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, по какой причине принял решение завершить агентскую деятельность.



«Я уже тренер давно. Этим невозможно заниматься теперь. Почему вообще решил попробовать? После окончания карьеры друзья позвали. Год отработал, почувствовал, что это не моё, пошёл учиться на тренера. Оттолкнуло общение с руководителями клубов. Мне было неинтересно», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Вадим Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году. На протяжении некоторого времени после завершения профессиональной карьеры, он занимался агентской деятельностью.