Хави: будь моя воля, я бы продлил контракт с Дембеле. Но у «Барселоны» сложно с финансами

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем каталонской команды Усмане Дембеле.
«Дембеле – важный элемент в системе игры «Барселоны». Надеюсь, он решит остаться. Если у нас получится удержать его на следующий год, то мы станем лучшей командой.
Заметил ли я перемены в Дембеле? Сейчас он образцовый игрок в плане отношения к делу и вовлечённости в тренировочный процесс. Сейчас я вижу его предельно мотивированным, очень счастливым и жаждущим побед. Для меня не стало удивлением, что он приезжал тренироваться даже во время отпуска.
Продлим ли контракт с Дембеле? Всё покажут переговоры. Клуб знает мои приоритеты и работает над их реализацией. Будь моя воля, я бы подписал новый контракт с Дембеле. Однако у нас не лучшее финансовое положение. Тем не менее, клуб работает над продлением сотрудничества с Усманом», — приводит слова Хави AS.
- 7 апреля 2022
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