Василий Уткин: «Спартак» не казнят, у него не палачи, а мучители… И одна мучительница

Известный спортивный журналист Василий Уткин ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая назвала судью Михаила Вилкова «очередным палачом российского футбола».
«Зарема Салихова – гений формулировок. Она назвала отверженного судью Вилкова «очередным палачом российского футбола». Вот скажите мне, что это значит – очередной палач? Это у палача может быть очередная жертва, уважаемая Зарема. А у жертвы палач всегда один. Специфика работы. Два раза ж не умирают.
А если палач очередной, значит, отрубленная голова вырастает и вырастает заново. Тогда палач и не страшен. Вы скажете: «Спартак» казнят в который раз бездарным руководством». А я вас поправлю: «Спартак» не казнят, «Спартак» мучают. У него не палачи, у него мучители…
И одна мучительница. Для разнообразия», — написал Уткин в своём «телеграме».
- 7 апреля 2022
-
11:15
-
11:15
-
11:13
-
10:50
-
10:45
-
10:38
-
10:25
-
10:10
-
10:07
-
10:00
-
09:53
-
09:38
-
09:35
-
09:21
-
09:20
-
08:52
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:14
-
07:55
-
06:35
-
04:43
-
03:55
-
03:16
-
02:58
-
02:49
-
02:37
-
02:32
-
02:09
-
02:07
-
01:47
-
01:44
-
01:29
-
01:25