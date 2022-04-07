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Василий Уткин: «Спартак» не казнят, у него не палачи, а мучители… И одна мучительница

Василий Уткин: «Спартак» не казнят, у него не палачи, а мучители… И одна мучительница
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Известный спортивный журналист Василий Уткин ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая назвала судью Михаила Вилкова «очередным палачом российского футбола».

«Зарема Салихова – гений формулировок. Она назвала отверженного судью Вилкова «очередным палачом российского футбола». Вот скажите мне, что это значит – очередной палач? Это у палача может быть очередная жертва, уважаемая Зарема. А у жертвы палач всегда один. Специфика работы. Два раза ж не умирают.

А если палач очередной, значит, отрубленная голова вырастает и вырастает заново. Тогда палач и не страшен. Вы скажете: «Спартак» казнят в который раз бездарным руководством». А я вас поправлю: «Спартак» не казнят, «Спартак» мучают. У него не палачи, у него мучители…

И одна мучительница. Для разнообразия», — написал Уткин в своём «телеграме».

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