Уткин: «Спартак» находится в совершенно позорном положении в РПЛ

Известный спортивный журналист Василий Уткин оценил выступления «Бенфики» в еврокубках, сделав отсылку к «Спартаку», который проиграл лиссабонской команде в квалификации ЛЧ. Напомним, «Бенфика» дошла до стадии 1/4 финала ЛЧ, но в первом четвертьфинальном матче дома проиграла «Ливерпулю» со счётом 1:3.

«Бенфика» — единственная команда на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, которая пробилась из квалификации. Там она, кстати, обыграла «Спартак». А если бы она обыграла «Зенит» в квалификации… Примерно год назад болельщики «Зенита» были очень горды, что команды, которым сине-бело-голубые проиграли в группе, прошли очень высоко в Лиге чемпионов. Они говорили: «Посмотрите, куда добрались команды, которым мы проиграли». «Спартак», по счастью, сейчас находится в совершенно позорном положении в чемпионате России. И там тоже нашлось бы кому вспомнить, что «Бенфика» так далеко прошла. Но сюжет пары «Бенфика» — «Ливерпуль» предсказуем, потому что португальцы уже дошли до своего предела», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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