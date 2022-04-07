Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вест Хэм» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин: «Спартак» находится в совершенно позорном положении в РПЛ

Уткин: «Спартак» находится в совершенно позорном положении в РПЛ
Комментарии

Известный спортивный журналист Василий Уткин оценил выступления «Бенфики» в еврокубках, сделав отсылку к «Спартаку», который проиграл лиссабонской команде в квалификации ЛЧ. Напомним, «Бенфика» дошла до стадии 1/4 финала ЛЧ, но в первом четвертьфинальном матче дома проиграла «Ливерпулю» со счётом 1:3.

«Бенфика» — единственная команда на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, которая пробилась из квалификации. Там она, кстати, обыграла «Спартак». А если бы она обыграла «Зенит» в квалификации… Примерно год назад болельщики «Зенита» были очень горды, что команды, которым сине-бело-голубые проиграли в группе, прошли очень высоко в Лиге чемпионов. Они говорили: «Посмотрите, куда добрались команды, которым мы проиграли». «Спартак», по счастью, сейчас находится в совершенно позорном положении в чемпионате России. И там тоже нашлось бы кому вспомнить, что «Бенфика» так далеко прошла. Но сюжет пары «Бенфика» — «Ливерпуль» предсказуем, потому что португальцы уже дошли до своего предела», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Василий Уткин: «Спартак» не казнят, у него не палачи, а мучители… И одна мучительница
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022