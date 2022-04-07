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Евсеев рассказал о реакции на просьбу взять в команду экс-капитана ФК «Красава»

Евсеев рассказал о реакции на просьбу взять в команду экс-капитана ФК «Красава»
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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на просьбу взять в команду бывшего футболиста клуба «Красава».

«Недавно писал один игрок, просил взять в «Шинник». Говорит: «Я был капитаном в «Красаве», у меня возник конфликт с главным тренером, после чего я стал меньше играть. Возьмите меня, я вас не подведу». Не взяли. Как сформулировал отказ? Никак. Не стал отвечать», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Вадим Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году. На протяжении некоторого времени после завершения профессиональной карьеры он занимался агентской деятельностью.

«В чём иностранцы лучше наших? Пишите наоборот — наши тренеры лучшие». Откровенный Евсеев «В чём иностранцы лучше наших? Пишите наоборот — наши тренеры лучшие». Откровенный Евсеев
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