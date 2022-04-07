Евсеев: один раз сказал Фомину, как и что делать — он до сих пор играет, до сборной дорос

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о своих методах работы с футболистами.
«Я могу накричать, когда футболист занимается ерундой на тренировках: вместо того чтобы забивать мячи хоть с метра, хоть с двух – он начинает убирать под себя. В «Шиннике» случалось на первых порах, тогда ещё и игра в атаке не шла. Пришлось повысить голос. Мне комфортно работать с теми, кто обучаем, кому достаточно сказать один раз. Я вот один раз сказал Фомину, как и что делать, так он до сих пор играет, до сборной дорос», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Вадим Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году. На протяжении некоторого времени после завершения профессиональной карьеры он занимался агентской деятельностью.
- 7 апреля 2022
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