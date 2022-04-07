Гасперини — перед 1/4 финала ЛЕ: «Байер» и «Лейпциг» на одном уровне, но играют по-разному

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг». Первая игра команд состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. Ответная встреча состоится 14 апреля.
«Итальянская команда не выигрывала Лигу Европы (ранее Кубок УЕФА. – Прим. «Чемпионата») с 1999 года. Поэтому на данный момент на нас не давит ничего, мы не обязаны выигрывать трофей после 23-летнего перерыва. Мы знаем, что даже полуфинал будет для нас выдающимся достижением.
Надеюсь, ответная игра станет ключевым этапом двухматчевого противостояния. «Байер», который мы прошли ранее, и «Лейпциг» находятся на одном уровне, но играют в футбол совершенно по-разному. «Байер», безусловно, играет более открыто, а вот «Лейпциг» может сыграть более оборонительно», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Аталанта» обыграла «Байер» по сумме двух матчей со счётом 4:2. «Лейпциг» автоматически прошёл московский «Спартак», который был исключён из еврокубков по решению УЕФА.
- 7 апреля 2022
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