Чистяков: «Ахмат» — серьёзный соперник. «Зениту» всегда тяжело играть в Грозном

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о предстоящем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Ахматом». Игра состоится в субботу, 9 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Матч будет трудный. «Зениту» всегда тяжело играть в Грозном. Но, надеюсь, мы сломаем эти стереотипы и победим. Соперник очень дисциплинирован, матч будет сложным.



«Ахмат» – серьёзный соперник. При своих трибунах они более сконцентрированы, любят играть при своих болельщиках. Увидим, каким получится матч», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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