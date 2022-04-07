Семак высказался о безголевой серии Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о безголевой серии нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.

«Дзюба прекрасно понимает, что не забивает достаточно долго, но любая серия рано или поздно прервётся — он находится в хорошей форме, профессионально относится к работе, и голы обязательно придут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Артём Дзюба не забивает уже 7 матчей Российской Премьер-Лиги подряд. На его счету ноль голов в чемпионате страны в 2022 году.

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зениту» предстоит встретиться с «Ахматом». Игра состоится в субботу, 9 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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