Сергей Семак высказался о ситуации с легионерами в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу ситуации с легионерами сине-бело-голубых.
«Я не думаю, что кто-то сейчас покинет команду. В чемпионате осталось полтора месяца, маловероятно, что кто-то решит приостановить действие контракта. Но нам нужно жить сегодняшним днём — уверенности в том, что завтра ничего не случится, нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.
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