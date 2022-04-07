Семак — о чемпионской гонке: конкуренты меняются каждый год — вся борьба ещё впереди

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.



«Мы должны смотреть на свою игру, а не на отрыв от соперника. Конкуренты меняются каждый год — вся борьба ещё впереди. «Ахмат» проводит хороший сезон. Дома трибуны добавляют им эмоций. Нас ждёт сложный матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зениту» предстоит встретиться с «Ахматом». Игра состоится в субботу, 9 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.



По итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте – московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).

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