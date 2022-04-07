Семак рассказал о состоянии Ловрена, который не играл за «Зенит» с прошлого года
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии хорватского защитника Деяна Ловрена, который достаточно долго не играл из-за травмы. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном желании Ловрена приостановить контракт с «Зенитом», однако Деян вернулся в расположение клуба.
«Ловрен продолжает восстановление — у него непростое повреждение. Он попробовал начать реабилитацию у себя дома, но это не помогло ускорить процесс. Думаю, его восстановление — не вопрос ближайших дней», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, последний матч за «Зенит» Ловрен провёл 12 декабря 2021 года. Это была встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).
Новость по темеДеян Ловрен вернулся в расположение «Зенита»
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