Семак: в гостях играть тяжелее — часто соперники идут на хитрости с поливом и с газоном

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлениях команды на выезде перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«В какой-то сезон у нас лучше получаются выездные матчи, в какой-то — хуже. Ничего страшного нет — нужно готовиться. Конечно, в гостях играть тяжелее — часто соперники идут на некоторые хитрости с поливом и с газоном, но ребятам нужно к этому адаптироваться. Так или иначе, всё зависит от качества нашей игры. Оно неплохое. Какие-то игроки выбывают, но мы всё равно стараемся играть в привычном ключе: много забивать и мало пропускать
У Даниила Уткина — фантастические показатели по штрафным ударам. Что касается других игроков соперника, то это сбалансированная команда с вариативностью в атакующей линии», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 7 апреля 2022
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