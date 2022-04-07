РФС объявил судейские назначения на матчи 24-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 24-го тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Нижний Новгород» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарёв.
«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Николай Левников.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Мацюра.
«Урал» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Антон Фролов; AVAR-1 – Роман Усачев; AVAR-2 – Евгений Турбин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Уфа» – «Сочи»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Игорь Демешко; AVAR-2 – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Зуев.
«Спартак» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Эдуард Малый.
- 7 апреля 2022
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