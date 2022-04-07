Евсеев: мы постоянно бегали во дворах, а сейчас у ребёнка где координация? В компьютере!

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о подготовке детей к футболу.



«Моя обработка мяча попой – просто координация. Может, вообще первый раз это сделал, не помню. Когда мы были детьми, то постоянно бегали во дворах. А сейчас у ребёнка где координация? В компьютере. Одно дело, когда ты полтора часа тренируешься, а потом сидишь дома. А другое дело, когда полтора часа тренируешься и ещё во дворе гоняешь дотемна. Тут не только координация, но и работа с мячом. Таких людей называют игровики – они во всё способны играть: футбол, баскетбол, хоккей, волейбол. Этого сейчас не хватает», – сказал Евсеев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Вадим Евсеев возглавляет «Шинник» с июня 2021 года. Ранее специалист работал в ивановском «Текстильщике», «Амкаре», махачкалинском «Анжи», «СКА-Хабаровске» и «Уфе». Уфимскую команду Евсеев покинул в 2020 году. На протяжении некоторого времени после завершения профессиональной карьеры, он занимался агентской деятельностью.