«Не очень повезло с жеребьёвкой». Хави — о предстоящем четвертьфинале ЛЕ с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем четвертьфинальном противостоянии с «Айнтрахтом».

«Мы ни разу здесь не играли, но это ничего не меняет. Не имеет значения, где играть первый матч — дома или в гостях. «Айнтрахт» — хорошая команда, сильная, она здорово переходит из обороны в атаку и наоборот. Впереди трудный матч, нам не очень повезло с жеребьёвкой. У них хорошие нападающие, два опорных полузащитника, центральные защитники, хороший вратарь. Возможно, они не слишком известны в Испании, но все они классные футболисты», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Айнтрахт» — «Барселона» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная встреча команд пройдёт 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Действующий победитель Лиги Европы — «Вильярреал».