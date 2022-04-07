Газизов: у клубов борьба не на жизнь, а на смерть. Судьи должны ощущать ответственность

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на решение об отстранении судей Российской Премьер-Лиги до конца сезона.



«Поддерживаю решения Ашота Рафаиловича Хачатурянца по судьям. Сейчас у многих клубов борьба идёт не на жизнь, а на смерть, поэтому судьи должны отдавать себе отчёт и ощущать ответственность за решения», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, арбитры Игорь Панин (обслуживал матч 23-го тура ЦСКА – «Урал» (2:2)), Алексей Сухой и Артём Любимов (работали на встрече «Краснодар» — «Динамо» (0:1)) отстранены до конца сезона. Судья Сергей Карасёв, который обслуживал дерби «Спартака» и «Локомотива» (0:1), дисквалифицирован на одну игру. Павел Шадыханов, который отвечал в этом матче за VAR, отстранён на две встречи.

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