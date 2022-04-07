Гаврилов: с игроками в «Спартаке» Эмери не мог дать результатов, как в «Вильярреале»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский клуб.
«Через «Спартак» прошло очень много тренеров. Эмери сейчас показывает свою работу. У него есть материал, на основе которого можно работать. Поэтому «Вильярреал» может играть на таком уровне. В «Спартаке» же он не мог дать и близко таких результатов с теми игроками. Тедеско — такой же пример.
У меня бы на месте Дзюбы не повернулся язык даже называть Эмери тренеришкой. Сам уровень Артёма не очень. Он середняк. Если у Эмери были успехи с другими командами, с «Вильярреалом», а с вами ничего, значит, дело в игроках. Тот же Николсон такой же, как и Дзюба. Потолкается, попихается, и всё. Зато тренера не выгоняет. Его всё устраивает», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 7 апреля 2022
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