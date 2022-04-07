Зиньковский: зачем переезжать в условную Бельгию? Чтобы была Европа ради Европы?

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался на тему возможного ухода из самарской команды.
«Конечно, хочется развиваться и попробовать себя где-то ещё. Но когда это случится, не представляю. Да и чего загадывать? Если поступят предложения, будет круто пойти на повышение: новый коллектив, новые задачи. Я вот в сборную приехал и ощутил, что по сравнению с «Крыльями» уровень разнится очень прилично.
На фоне отъезда легионеров летом могут быть серьёзные предложения? Я думал об этом, но быстро сказал самому себе: «Так, стоп, надо в любом случае доиграть сезон, снова получить вызов в сборную, улучшать свои результаты, финишировать как можно выше. И уже от этого всего отталкиваться и смотреть».
Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Нидерланды, может, у меня будет. Но хочется же играть против «Манчестер Юнайтед»! Ха-ха! Просто я не очень понимаю срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Не знаю… Не вижу в этом смысла», — приводит слова Зиньковского «Спорт-экспресс».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 7 апреля 2022
-
15:22
-
15:12
-
15:12
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:23
-
14:14
-
14:00
-
13:59
-
13:47
-
13:42
-
13:31
-
13:25
-
13:23
-
12:43
-
12:43
-
12:43
-
12:12
-
12:10
-
11:57
-
11:53
-
11:45
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:15
-
11:15
-
11:13
-
10:50
-
10:45
-
10:38
-
10:25