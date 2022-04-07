Зиньковский: зачем переезжать в условную Бельгию? Чтобы была Европа ради Европы?

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался на тему возможного ухода из самарской команды.

«Конечно, хочется развиваться и попробовать себя где-то ещё. Но когда это случится, не представляю. Да и чего загадывать? Если поступят предложения, будет круто пойти на повышение: новый коллектив, новые задачи. Я вот в сборную приехал и ощутил, что по сравнению с «Крыльями» уровень разнится очень прилично.

На фоне отъезда легионеров летом могут быть серьёзные предложения? Я думал об этом, но быстро сказал самому себе: «Так, стоп, надо в любом случае доиграть сезон, снова получить вызов в сборную, улучшать свои результаты, финишировать как можно выше. И уже от этого всего отталкиваться и смотреть».

Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Нидерланды, может, у меня будет. Но хочется же играть против «Манчестер Юнайтед»! Ха-ха! Просто я не очень понимаю срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Не знаю… Не вижу в этом смысла», — приводит слова Зиньковского «Спорт-экспресс».

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