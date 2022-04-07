Гвардиола может возглавить сборную Бразилии. Ему готовы платить € 12 млн в год

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии по футболу, информирует Marca.

По сведениям источника, Федерация футбола Бразилии считает Гвардиолу идеальным кандидатом на пост главного тренера. Хосеп может стать наставником бразильской национальной команды после чемпионат мира – 2022, когда этот пост покинет Тите.

Согласно сведениям источника, бразильская федерация футбола уже связалась с Гвардиолой и его представителями. Испанскому специалисту предложен контракт до ЧМ-2026 включительно. Зарплата Хосепа по этому соглашению может составить € 12 млн.

60-летний Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году. Гвардиола работает в «Манчестер Сити» также с 2016 года.

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