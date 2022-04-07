Президент РПЛ назвал неприемлемым поведение Акинфеева в отношении судьи Панина

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц поделился мнением об инциденте, который произошёл в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Урал» (2:2).
«Панин просто не справился. Психологическая нагрузка сыграла роль. Он подошёл и не изменил своё мнение, у него была возможность исправить свою ошибку. На последних сборах мы как раз об этом и говорили, что если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения. Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина. Если вы исправили ошибку, это повлияет только на оценку. Обиднее всего, что этот семинар прошел за 3-4 дня до 21-го тура, и он был очень продуктивным. Мне казалось, что мы донесли основной посыл судьям.
Понятно, что Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы быть отстранённым. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал очень уважаемый и опытный Игорь Акинфеев, капитан команды. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие бы ошибки они не допускали, разговаривать в таком тоне? Я считаю, что есть вещи, которые неприемлемы. Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность, попросил бы футболистов контролировать себя», — сказал Хачатурянц в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».
- 7 апреля 2022
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