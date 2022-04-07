В комитет по этике пока не поступало обращение по поведению Акинфеева в матче с «Уралом»

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев сообщил, что в орган пока не поступало обращение по поведению вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).



«Пока в комитет РФС по этике не поступало запроса по неподобающему поведению Игоря Акинфеева в отношении главного судьи Панина в матче ЦСКА — «Урал». Об этом лучше спросить Ашота Хачатурянца, будоражить руководителей. Мы готовы рассмотреть данный эпизод», — сказал Семён Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Уралом» (2:2), судья Игорь Панин был отстранён до конца сезона.

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